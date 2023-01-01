تستعد vivo لإطلاق vivo X Fold3 Pro للأسواق العالمية

رصد هاتف vivo X Fold3 Pro في منصة Geekbench إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.
سجلت vivo نموذج جديد من هاتف vivo X Fold3 Pro القابل للطي في قاعدة بيانات Geekbench برقم V2330، حيث حقق الهاتف 6300 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.
ولقد أعتمد نفس النموذج من هاتف vivo X Fold3 Pro في وقت سابق في إندونيسيا، مما يؤكد إقتراب موعد إطلاق الهاتف للأسواق العالمية.
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