تستعد شركة OPPO لإطلاق Reno12 F 5G الجديد في مصر



Reno12 F 5G Reno12 F 5G

تستعد OPPO، العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، للإعلان عن إطلاق الهاتف الذكي المُنتظر Reno12 F 5G في مصر، والذي يتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة، ويُعيد هذا الهاتف الرائد تعريف تجارب استخدام الهواتف الذكية بفضل قدرات لا مثيل لها للذكاء الاصطناعي.

قد يعجبك أيضا...

ويفتح الهاتف Reno12 F 5G الذي طال انتظاره عصراً جديداً من الابتكارات حيث يتميز بسمات مميزة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي صُممت لتقديم مستوى جديد من الابداع والأداء الفائق. ويتخطى الهاتف الجديد Reno12 F 5G حدود المُمكن، حيث يُعتبر فصلاً جديداً ومُميزاً في تاريخ سلسلة هواتف Reno، وأول إصدار رئيسي بعد التزام OPPO بتسريع وتيرة الاعتماد على الهواتف التي تتميز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وعبرت السيدة رغدة عامر، مدير العلاقات العامة في OPPO مصر، عن سعادتها بالإطلاق المنتظر للهاتف الجديد وقالت، “نحن متحمسون لتقديم الهاتف الرائد Reno12 F 5G الذي يُعتبر أفضل مثال على التزام OPPO بالابتكار والتميز. ويُعد Reno12 F 5G بداية لعصر جديد من الهواتف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُثري من تفاعلات وتجارب المستخدمين من خلال سمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة. وتعتبر تلك الإمكانيات طفرة فريدة في التكنولوجيات المتقدمة والتي تُمكن المستخدمين من الوصول لمستويات غير مسبوقة من الابتكار والأداء المتميز. ويعتبر هذا الإطلاق معلماً هاماً بالنسبة لشركة OPPO حيث نستمر في تخطي كل التوقعات والإمكانيات في مجال الهواتف الذكية.”ويتم طرح الهاتف الجديد OPPO Reno12 F 5G بلونين مميزين وهما الأخضر “Olive Green” والبرتقالي”Amber Orange”، ويتسم الهاتف الجديد بأسلوب تصميم Cosmos Ring Design المستوحاة من ساعات اليد. وهذا التصميم المُبتكر يُعيد تعريف اللمسات الجمالية في سلسلة هواتف Reno ويعتبر البداية لمستوى جديد وفريد من نوعه في مجال التكنولوجيات والتصميمات.ويقدم الهاتف OPPO Reno12 F 5G تصميماً مُبهراً وجودة استثنائية مع قوة ومتانة رائعة، وهو مُعزز كذلك عن طريق All-Round Armour، وتتكون هذه السمة المُبتكرة من مجموعة من المواد والهياكل المتطورة التي تقدم حماية شاملة للهاتف الجديد ضد المياة والخدوشات وكافة أنواع الضغط المختلفة.وتماشياً مع استراتيجية OPPO للذكاء الاصطناعي، تواصل OPPO التزامها بالاستمرار في تطوير إمكانيات الذكاء الاصطناعي ليتخطى قدرات الهواتف الذكية الرائدة. وبحلول 2024، تسعى OPPO إلى تقديم مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم. ولتحقيق هذا الهدف، تتعاون OPPO مع العديد من الشركات الرائدة مثل جوجل ومايكروسوفت وميديا تك وكوالكوم، حيث يعملون سوياً لتسريع وتيرة إطلاق الجيل القادم من الهواتف الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.