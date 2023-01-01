تستعد شركة OPPO لإطلاق Reno12 F 5G الجديد في مصر

تستعد OPPO، العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، للإعلان عن إطلاق الهاتف الذكي المُنتظر Reno12 F 5G في مصر، والذي يتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة، ويُعيد هذا الهاتف الرائد تعريف تجارب استخدام الهواتف الذكية بفضل قدرات لا مثيل لها للذكاء الاصطناعي.
ويفتح الهاتف Reno12 F 5G الذي طال انتظاره عصراً جديداً من الابتكارات حيث يتميز بسمات مميزة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي صُممت لتقديم مستوى جديد من الابداع والأداء الفائق. ويتخطى الهاتف الجديد Reno12 F 5G حدود المُمكن، حيث يُعتبر فصلاً جديداً ومُميزاً في تاريخ سلسلة هواتف Reno، وأول إصدار رئيسي بعد التزام OPPO بتسريع وتيرة الاعتماد على الهواتف التي تتميز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وعبرت السيدة رغدة عامر، مدير العلاقات العامة في OPPO مصر، عن سعادتها بالإطلاق المنتظر للهاتف الجديد وقالت، “نحن متحمسون لتقديم الهاتف الرائد Reno12 F 5G الذي يُعتبر أفضل مثال على التزام OPPO بالابتكار والتميز. ويُعد Reno12 F 5G بداية لعصر جديد من الهواتف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُثري من تفاعلات وتجارب المستخدمين من خلال سمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة. وتعتبر تلك الإمكانيات طفرة فريدة في التكنولوجيات المتقدمة والتي تُمكن المستخدمين من الوصول لمستويات غير مسبوقة من الابتكار والأداء المتميز. ويعتبر هذا الإطلاق معلماً هاماً بالنسبة لشركة OPPO حيث نستمر في تخطي كل التوقعات والإمكانيات في مجال الهواتف الذكية.”
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