تستعد "جيلي أبو غالي" لافتتاح مجمع معارض لسياراتها في "مدينتي"

تستعد مجموعة أبو غالي موتورز للإعلان عن تعاون استراتيجي مشترك مع "مدينتي Madinaty" كناقل رسمي لها وذلك تزامنا مع افتتاح مجمع المعارض لسيارات "جيلي أبوغالي" بمنطقة الكرافت زون في مدينتي.
والمقرر أن تعلن مجموعة أبو غالي موتورز، وكيلي علامة "جيلي" بالسوق المصري، عن ذلك في حدث يقام يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من شهر يونيو القادم في تمام الساعة السابعة مساء.
يأتي ذلك فى إطار الخطة التوسعية التي تسعى إليها مجموعة "أبو غالي موتورز" والتي تضع العملاء على رأس أولوياتها من خلال التركيز على الانتشار في كافة مدن ومحافظات الجمهورية وتأكيدا على التزام الشركة نحو خدمة وتلبية احتياجات عملائها في مختلف الأماكن.
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