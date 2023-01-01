تستعد بوقاتي لتسليم بولايد وميسترال للعملاء لعصر من الأداء الفائق



بوقاتي بوقاتي

تستعد بوقاتي لبدء تسليم سياراتها الجديدة إلى العملاء، بولايد وميسترال، مما يمثل بداية فصل جديد في تاريخ العلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات الفاخرة. تعكس هذه السيارات التزام بوقاتي المستمر بتقديم الأداء الفائق والفخامة اللامتناهية.



تعد بوقاتي بولايد واحدة من أكثر السيارات تطوراً في تاريخ الشركة، حيث تم تصميمها لتحقيق أقصى أداء ممكن على حلبات السباق. تتميز بولايد بمحرك W16 سعة 8.0 لتر ينتج 1850 حصان، ما يمنحها تسارعاً مذهلاً وقدرة على الوصول إلى سرعات فائقة. التصميم الخارجي للسيارة يتميز بخطوط حادة وديناميكية هوائية متقدمة، مما يضمن أقصى ثبات واستقرار عند السرعات العالية.



بوقاتي ميسترال هي سيارة فائقة الفخامة والندرة تجمع بين الأداء العالي والفخامة المطلقة، ما يجعلها خياراً مثالياً لعشاق السيارات الفاخرة. تأتي السيارة بمحرك W16 ينتج 1600 حصان، ما يضمن تجربة قيادة لا مثيل لها

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مع بدء تسليم بوليد وW16 ميسترال، تواصل بوقاتي تقديم سيارات تجمع بين الأداء الفائق والتكنولوجيا المتقدمة والفخامة اللامتناهية. هذا خطوة هامة نحو المستقبل، حيث تسعى بوقاتي للحفاظ على إرثها العريق مع تلبية متطلبات العصر الحديث.