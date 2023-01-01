تستضيف السعودية أول دورة للأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

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السعودية تستعد لاستضافة النسخة الأولى من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IAIO)، والتي تُنظم تحت رعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، بمشاركة أكثر من 25 دولة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (SPA).

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يأتي تنظيم هذا الأولمبياد الدولي بالتعاون مع المركز الدولي للبحث والأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) والمركز الدولي للبحث في الذكاء الاصطناعي (IRCAI) في سلوفينيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).تهدف SDAIA من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى إنشاء منصة دولية للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع المواهب وتطور مهاراتهم، وتوفر منتدى يجمع العلماء والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتطوير المهارات والاطلاع على أحدث التطورات، حسبما أفادت "SPA".كما تسعى SDAIA لأن يكون هذا الأولمبياد نواة لإطلاق فعاليات مشابهة في دول أخرى في المستقبل، لتكوين جيل جديد بفهم عميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية وأنظمة الأعمال.في إطار التحضير للأولمبياد، نظمت SDAIA عدة محاضرات افتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر موقع الأولمبياد، بهدف تأهيل الفرق الدولية المشاركة وتمكين الطلاب المهتمين من مختلف الدول من الاستفادة من هذه المحاضرات لتوسيع معرفتهم في هذا المجال الحيوي، على مدى 5 أسابيع.ستشارك كل دولة بفريق واحد يتألف من 4 طلاب كحد أقصى، حيث سيتنافس الطلاب بشكل فردي على مدى يومين خلال النسخة الثالثة من قمة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث سيخصص اليوم الأول للأسئلة العلمية، وفي اليوم الثاني سيقوم الطلاب بحل المشكلات العلمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة مصممة خصيصًا لهذا الغرض.يأتي الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IAIO) في إطار جهود SDAIA لتعزيز موقع المملكة العالمي كدولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ولتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الرامية إلى رفع الوعي بأهمية هذه التقنيات المتقدمة وتزويد المجتمعات بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتقانها.