تستدعي تويوتا 33 ألف سيارة منها «كورولا» و«بريوس»



تويوتا تويوتا

كشفت تويوتا عن استدعاء شامل لـ 33,848 ألف سيارة وشاحنة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسبب مشكلة في ملصقات سعة الحمولة غير الصحيحة.

قد يعجبك أيضا...

هذا الاستدعاء يشمل مجموعة متنوعة من الموديلات التي تبيعها تويوتا في أمريكا الشمالية، ويغطي 22 طرازًا من سيارات الشركة.خلفية استدعاء تويوتا للسياراتتأثرت هذه الحملة الاستدعائية بمركبات تم بيعها من خلال شركة Gulf States Toyota، التي تعمل كموزع لمنتجات تويوتا في تكساس.وعلى عكس معظم الاستدعاءات التي ترتبط بمشاكل في الإنتاج أو الأعطال الفنية، بدأ هذا الاستدعاء بسبب اكتشاف أن بعض المركبات تحمل ملصقات سعة حمولة غير دقيقة.يتمثل الهدف من الملصق في تحديد مقدار الوزن الإضافي الذي يمكن تحميله على السيارة دون التأثير على السلامة.تفاصيل الاستدعاء: المشكلة قد تكون قاتـ ـلةتتطلب معايير السلامة المحددة من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن يكون الوزن المحدد في الملصق دقيقًا بنسبة 1 بالمئة من الوزن الفعلي المضاف.اكتشفت شركة Gulf States Toyota أن بعض المركبات تحمل ملصقات غير صحيحة، مما يزيد من خطر تحميل المركبة بوزن زائد قد يؤدي إلى مشاكل في القيادة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.خطوات تصحيح المشكلةوفقًا للوثائق المتعلقة بالاستدعاء، سيتم إرسال خطابات إلى الوكلاء في أو قبل 9 أغسطس، بينما سيتم إرسال خطابات إلى مالكي المركبات المتأثرة في أو قبل 16 سبتمبر.ستتضمن الخطابات ملصقات مصححة إلى جانب تعليمات تفصيلية حول كيفية استبدال الملصق. ستوفر تويوتا أيضًا بدائل مجانية في أي وكالة تويوتا للمساعدة في تصحيح المشكلة.السيارات المشمولة بالاستدعاءيشمل الاستدعاء عددًا من الطرازات، بما في ذلك:- 2023–2024 BZ4X- كامري هايبرد 2025- كورولا 2024- كورولا كروس هايبرد 2023-2024- 2023–2025 كراون- 4 رانر 2024- هايلاندر 2023-2024، هايلاندر هايبرد- جراند هايلاندر 2024، جراند هايلاندر هايبرد- كورولا 2023–2024 GR- 2024 جي ار 86- جي آر سوبرا 2023- لاند كروزر هايبرد 2024- 2023-2024 بريوس، بريوس برايم- سيكويا هايبرد 2023-2024- تاكوما 2024، تاكوما هايبرد- تندرا 2023-2024، تندرا هايبرد- 2023–2024 فينزا هايبرد