تستثمر كوريا الجنوبية 49 مليار وون لتطوير طائرات الهجوم الخفيفة

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، إنها تخطط لاستثمار 49.4 مليار وون (35.7 مليون دولار أمريكي) مع شركة كوريا للصناعات الفضائية (KAI) لتطوير الطائرات المقاتلة من طراز "FA-50"، لتلبية الطلب العالمي ولتوسيع محفظة صادراتها.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، وفقا لبيان الوزارة، أنه سيتم إنفاق الميزانية لتطوير نسخة أحادية المقعد من المقاتلة بهدف اختراق أسواق جديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
كما أنه وفي إطار هذا المشروع، الذي سيستمر حتى عام 2028، ستضخ الحكومة 29 مليار وون، بينما ستمول شركة كوريا للصناعات الفضائية والشركات الشريكة الأخرى المبلغ المتبقي اللازم لتحسين أداء طائرات "FA-50".
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