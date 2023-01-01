تساعد البطاطس على تحسين حالة الجلد ومفيدة في إنقاص الوزن



البطاطس البطاطس

كشفت خبيرة التغذية فيرونيكا جوساكوفا، أن تناول البطاطس الطازجة مفيدة للصحة من عدة جوانب، ونصحت بعدم الخوف من البطاطس - فالاستهلاك المعتدل لهذا المنتج مفيد لأسباب مختلفة.







وأشارت الأخصائية إلى أن وجود البطاطس في النظام الغذائي له تأثير مفيد على الجلد.

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وقالت فيرونيكا جوساكوفا لـ NEWS.ru : “تساعد البطاطس على تحسين حالة الجلد بفضل ما تحتويه من فيتامين C، الذي يشارك في تركيب الكولاجين”.وأضافت أن البطاطس هي أيضًا طعام ذو خصائص مضادة للأكسدة، وبفضل استهلاكها، تتحسن حماية الخلايا من الآثار الضارة للجذور الحرة، وتناول البطاطس ليس ضارًا حتى بالنسبة للأشخاص الذين يفقدون الوزن.وكثير من الأشخاص الذين يفقدون الوزن يستبعدون البطاطس عن طريق الخطأ من نظامهم الغذائي في الواقع، لا ينبغي القيام بذلك، لأن النشا الموجود في المنتج لا يسبب ارتفاعات في الجلوكوز، ويخفض مستويات الكوليسترول ويعيد وظيفة الأمعاء إلى طبيعتها.ميزة أخرى للبطاطس المبكرة هي تشبعها بالبوتاسيوم الذي ينشط إزالة السوائل الزائدة من الجسم ويشارك في تنظيم ضغط الدم وبالتالي فإن تناول البطاطس له تأثير إيجابي على حالة الأوعية الدموية والقلب.ما لا تعرفه عن مرض التهاب الجلد وأشهر الأسبابالتهاب الجلد حالة شائعة تسبب تورم الجلد وتهيُّجه، وله أسباب وأشكال عدة، ويشمل عادةً حكة الجلد أو جفافه أو طفحًا جلديًا. أو قد يُسبب تشكّل بثور على الجلد أو قروح أو إفراز صديد أو تقشُّر أو تشقق. الأنواع الثلاثة الشائعة من هذه الحالة المرضية هي التهاب الجلد التأتُّبي والتهاب الجلد التماسي والتهاب الجلد المثِّي. يُعرف التهاب الجلد التأتبي أيضًا بالإكزيما.ليس التهاب الجلد مُعديًا، إلا أنه قد يكون سببًا للشعور بالانزعاج الشديد. يُساعد الترطيب بانتظام على التحكُّم في الأعراض، وقد يتضمَّن العلاج أيضًا مراهم وكريمات وشامبوهات دوائية.تتضمن الأسباب الشائعة لالتهاب الجلد التعرض لمادة تهيج الجلد أو تثير تفاعلاً تحسسيًّا. ومن أمثلة تلك المواد اللبلاب السام والعطور والدَهون والمجوهرات التي تحتوي على النيكل. ومن الأسباب الأخرى لالتهاب الجلد الإصابة بعدوى فيروسية والبكتيريا والتوتر والتكوين الجيني واضطرابات جهاز المناعة.