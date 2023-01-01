تزود نوفتيك ماكلارين أرتورا بجناح هائل وحزمة من الكربون فايبر

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حصلت ماكلارين أرتورا الفائقة على تعديل لافت للأنظار من شركة نوفتيك الشهيرة، لا يقتصر دور الحزمة على المظهر العدواني السيارة بل يساعد فعلياً في تحسين الأداء الديناميكي الهوائي.

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الميزة الأبرز في تعديل نوفتيك هي “جناح الحوت” العملاق على الجزء الخلفي من السيارة، والمصمم لزيادة القوة السفلية والاستقرار عند السرعات العالية. أجرت نوفتيك تعديلات أخرى على الديناميكا الهوائية، بما في ذلك الألواح الجانبية المعدلة ومقسم الهواء الأمامي لتحسين تدفق الهواء حول السيارة بشكل أكبر.يظل محرك أرتورا الهجين سعة 3.0 لتر V6 ثنائي التوربو دون تعديلات وينتج قوة إجمالية تبلغ 671 حصان وعزم 720 نيوتن متر.