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تزايد شعبية تطبيق Telegram في فرنسا والولايات المتحدة

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صورة الخبر: Telegram
Telegram

زادت شعبية تطبيق تيليجرام للمراسلة الفورية في عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، بعد اعتقال المؤسس المشارك للتطبيق بافيل دوروف في فرنسا، حسبما ذكر موقع TechCrunch الإلكتروني.


وصعد تطبيق تيليجرام المراسلة إلى المركز الأول في فئة وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا من حيث عدد التنزيلات من متجر التطبيقات، وأصبح في المركز الثالث في تصنيف التطبيقات العامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس عن الموقع.
ارتفاع عدد تنزيلات Telegram لنظام iOS بنسبة 4% عالميا
كما أصبح تطبيق تليجرام “ Telegram ” هو التطبيق الثاني من حيث عدد التنزيلات بين شبكات التواصل الاجتماعي في متجر التطبيقات الأمريكي، بينما ارتفعت عدد تنزيلات Telegram لنظام iOS بنسبة 4% على مستوى العالم.

المصدر: الوفد

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