تركيا تكشف عن مفاجأة عن طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تركيا تكشف عن مفاجأة عن طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

صورة الخبر: طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة
طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أمس الاثنين، أن نظام الإشارة للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أمس الأحد لم يكن مفعّلاً أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا النظام.

وأضاف: "لكن نعتقد أن نظام الإشارة لم يكن مفعّلا على الأرجح لسوء الحظ أو أن الطائرة الهليكوبتر لم يكن لديها نظام الإشارة هذا، لأن الإشارات لم (تظهر هذه المرة)".

ووفقا لما هو متعارف عليه عالمياً في الطيران المدني والعسكري، فإن هناك جهاز تحديد المواقع المثبت داخل الطائرة أو ما يعرف بـ"Locator beacons" مصمم لإرسال إشارات مستمرة لمدة تصل ما بين 30 و35 يوما.

أعلن فجر الإثنين تلقي إشارة من الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم، وفق ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تركيا تكشف عن مفاجأة عن طائرة الرئيس الإيراني المنكوبة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31991

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم