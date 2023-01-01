ترقيات مكالمات فيديو WhatsApp تجعلها أكثر شبهاً بـ Zoom

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صورة الخبر: WhatsApp
WhatsApp

تجري Meta بعض التحسينات على مكالمات الفيديو عبر WhatsApp والتي من شأنها أن تجعلها أكثر فائدة للمحادثات مع مجموعات كبيرة من الأشخاص.

إحدى الميزات هي تسليط الضوء على مكبر الصوت، والذي يسلط الضوء تلقائيًا على مكبر الصوت ويجعله يظهر لأول مرة على الشاشة، وفقًا لمنشور مدونة Meta.

تعمل الشركة أيضًا على تحسين مشاركة الشاشة لتسهيل مشاهدة مقاطع الفيديو كمجموعة: إذا كنت تشارك الشاشة وتعرض مقطع فيديو مع الصوت، فستتم الآن مشاركة الصوت أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح لك مكالمات الفيديو أيضًا التواصل مع 32 شخصًا، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه. كان هذا الحد مطبقًا بالفعل لمكالمات الفيديو على الأجهزة المحمولة، ولكن ليس عندما كنت تستخدم تطبيقات سطح المكتب: كان تطبيق Windows مقتصرًا على 16 شخصًا، وكان تطبيق Mac مقتصرًا على ثمانية أشخاص.

يقول ميتا إن التحديثات سيتم طرحها “خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

المصدر: الوفد

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