ترقيات مكالمات فيديو WhatsApp تجعلها أكثر شبهاً بـ Zoom

تجري Meta بعض التحسينات على مكالمات الفيديو عبر WhatsApp والتي من شأنها أن تجعلها أكثر فائدة للمحادثات مع مجموعات كبيرة من الأشخاص.
إحدى الميزات هي تسليط الضوء على مكبر الصوت، والذي يسلط الضوء تلقائيًا على مكبر الصوت ويجعله يظهر لأول مرة على الشاشة، وفقًا لمنشور مدونة Meta.
تعمل الشركة أيضًا على تحسين مشاركة الشاشة لتسهيل مشاهدة مقاطع الفيديو كمجموعة: إذا كنت تشارك الشاشة وتعرض مقطع فيديو مع الصوت، فستتم الآن مشاركة الصوت أيضًا.
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