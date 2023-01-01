ترطيب وتهدئة: أفضل ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة في فصل الصيف



ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة

ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة، تتعرض البشرة الحساسة في فصل الصيف لمشاكل كثيرة، مثل أشعة الشمس الحارقة، والرطوبة، والتعرق، مما قد يؤدي إلى تهيجها واحمرارها.



ودائما تبحث صاحبات البشرة الحساسة عن أفضل الوسائل الطبيعية، للحفاظ على بشرتها، وحمايتها من آثار ومشاكل التعرض لأشعة الشمس، خاصة الطالبات والعاملات، ممن تضطرهن ظروف حياتهن للخروج المتكرر.



أفضل ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة الحساسة

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تُساعد على تهدئة وترطيب البشرة الحساسة في الصيف، والتي تستعرضها في السطور التالية:

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العناية بالبشرةماسك جل الصبار والعسل:المكونات:ملعقتان كبيرتان من جل الصبار الطازج.ملعقة صغيرة من العسل الخام.الطريقة:1. امزجي جل الصبار والعسل في وعاء صغير.2. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك، واتركه لمدة 15-20 دقيقة.3. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.ماسك الخيار والزبادي:المكونات:شريحة من الخيار.ملعقة كبيرة من الزبادي.الطريقة:ابشري الخيار ناعمًا.امزجي الخيار مع الزبادي في وعاء صغير.ضعي المزيج على وجهك ورقبتك، واتركه لمدة 10-15 دقيقة.اغسلي وجهك بالماء الدافئ.ماسك دقيق الشوفان والحليب:المكونات:ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان.ملعقة كبيرة من الحليب.الطريقة:1. امزجي دقيق الشوفان والحليب في وعاء صغير.2. أضيفي القليل من الماء إذا لزم الأمر للحصول على قوام يشبه العجينة.3. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك، واتركه لمدة 10-15 دقيقة.4. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.أفضل ماسكات من الفواكه لترطيب البشرة الحساسةأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن ماسكات الفواكه، من أفضل الماسكات للبشرة الحساسة، في فصل الصيف، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:ماسك الموز:يُعدّ الموز غنيًا بفيتامين ب6 وفيتامين ج والبوتاسيوم، ممّا يُساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.المكونات:نصف ثمرة موز مهروسةملعقة عسلملعقة عصير ليمون (اختياري)الطريقة:تُخلط المكونات معًا حتى الحصول على خليط متجانس.يُوضع المزيج على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.يُغسل الوجه بالماء الفاتر.ماسك الأفوكادو:يُعرف الأفوكادو بخصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات، ممّا يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة.المكونات:نصف ثمرة أفوكادو مهروسةملعقة عسلملعقة زيت زيتونالطريقة:تُخلط المكونات معًا حتى الحصول على خليط متجانس.يُوضع المزيج على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.يُغسل الوجه بالماء الفاتر.ماسك البابايا:تتميز البابايا بخصائصها المُقشّرة والمُضادة للأكسدة، ممّا يُساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.المكونات:نصف ثمرة بابايا مهروسةملعقة عسلملعقة زباديالطريقة:تُخلط المكونات معًا حتى الحصول على خليط متجانس.يُوضع المزيج على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.يُغسل الوجه بالماء الفاتر.خطوات اتبعيها للعناية بالبشرة الحساسة في الصيفاستخدمي واقي شمس مناسب: تأكدي من استخدام واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 على الأقل كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.نظفي بشرتك بلطف: استخدمي منظفًا لطيفًا خاليًا من العطور لتنظيف بشرتك مرتين يوميًا.رطبي بشرتك بانتظام: استخدمي مرطبًا خاليًا من العطور مرتين يوميًا، أو أكثر إذا لزم الأمر.اشربي الكثير من الماء: حافظي على ترطيب بشرتك من الداخل بشرب الكثير من الماء.تجنبي العوامل المهيجة: تجنبي العوامل التي قد تهيج بشرتك، مثل الصابون القاسي، ومنتجات العناية بالبشرة المعطرة، والمواد الكيميائية القاسية.حافظي على برودة بشرتك: خذي حمامًا باردًا أو استخدمي كمادات باردة لتهدئة بشرتك إذا شعرتي بالحرارة أو التهيج.