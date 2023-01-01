ترتقى oraimo بتجربة اللعب في Insomnia Egypt Gaming Festival

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شاركت شركة oraimo، العلامة التجارية العلامة التجارية رقم 1 في السماعات اللاسلكية TWS والساعات الذكية، بنجاح في حدث Insomnia Egypt Gaming Festival، أكبر حدث للألعاب الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، وقد قدمت الشركة خلال مشاركتها في المعرض جناحًا مميزًا حيث نظمت مجموعة من المسابقات والألعاب التفاعلية وقدمت هدايا قيمة لزوار الحدث.



تميزت مشاركة oraimo في المعرض هذا العام وعلى مدار أيامه الثلاثة بتنظيم عدد من الألعاب التفاعلية لزوار المعرض أستطاعوا من خلالها أختبار منتجات أورايمو وخصوصا السماعات التى تتميز بخاصية عزل الضوضاء حيث تمتع اللاعبون بتجربة الانفصال عن العالم المحيط والإندماج في اللعب بلا توقف.



هذا بجانب المسابقات الشيقة والمفاجآت المثيرة التى نظتها شركة oraimo للزوار، حيث قامت الشركة بتنظيم مسابقات يومية لزوار الحدث، حيث فاز المشاركون بعدد من الهدايا القيمة من بينها سماعات ذكية عالية الجودة، وباور بانك قوي المواصفات، وساعات ذكية متطورة.

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وقد شهدت الألعاب التفاعلية والمسابقات التى تم تنظيمها داخ جناح شركة oraimo اقبالاً ومشاركة كبيرة من زوار الحدث الذن اصطفوا بالطوابير لتجربة اكسسوارات أورايمو الذكية، والتي لاقت استحسان الزوار الذين استمتعوا بالمشاركة في الألعاب التفاعلية وتجربة المنتجات الذكية الرائعة التي قدمتها شركة oraimo والتي تقدم تجربة لعب مذهلة.بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوزيع هدايا قيمة على جميع زوار الحدث، حيث كانت الفرصة متاحة للجميع للحصول على هدايا تذكارية من oraimo، مما أضفى جوًا من المرح والحماس على الحدث.وقالت الشركة إن مشاركة oraimo في حدث Insomnia Egypt Gaming Festival خطوة إيجابية تعزز مكانتها في سوق الإكسسوارات الذكية في مصر، حيث قدمت تجربة فريدة للاعبين وأبرزت منتجاتها ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة ومساهمتها في تقديم تجربة لعب متميزة والأرتقاء باللعب إلى مستوى جديد.وأضافت: تمكنت oraimo من أن تكون جزءًا من تجربة اللعب وأن تسهم في إثراءه بالمسابقات والهدايا، مما يعزز من تواجدها كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في عالم الإكسسوارات الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.وأكدت أوريمو أن كافة المنتجات التى اختبرها زوار المعرض هي صناعة مصرية تم إنتاجها عبر خطوط إنتاج الشركة في مصر وبأيدي شباب مصريين سواء كانت ساعات أو سماعات لاسلكية، .كما كشفت أورايمو أيضاً عن أنها ستقدم أول منتجات باور بانك مصنوعة في مصر في وقت لاحق من شهر مايو الجاري في إطار خطتها للتوسع فى المنتجات المحلية بالسوق المصرية.