ترتفع الأسهم الآسيوية مع التركيز على التجارة الصينية والتضخم



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء، مستردة قدرًا من الخسائر الأخيرة حيث ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات حول حرب تجارية محتملة بين الصين والغرب، في حين كانت بصمات التضخم القادمة محل التركيز أيضًا.



واستقرت الأسواق الصينية بعد ثلاثة أيام من الخسائر الفادحة، حيث فتح الوزراء الصينيون والأوروبيون الحوار بشأن الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية. لكن المشاعر تجاه البلاد لا تزال هشة.



تلقت الأسواق الإقليمية إشارات متوسطة من وول ستريت، والتي أنهت على انخفاض كبير بسبب خسائر في أسهم شركات صناعة الرقائق ذات الثقل. يتم تداول العقود الآجلة الأمريكية بشكل جانبي في التجارة الآسيوية.

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كان التركيز هذا الأسبوع إلى حد كبير على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يأخذ في الاعتبار توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.أبقت توقعات التضخم الأسواق الآسيوية الأوسع ضعيفة، في حين أدى الضعف في أسهم التكنولوجيا أيضًا إلى الحد من المكاسب الإجمالية.