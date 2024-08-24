ترتفع أسعار الفضة العالمية في 6 أسابيع وتقترب من أعلى مستوياتها

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تداولت الفضة العالمية عند مستوى أقل من 30 دولارا للأوقية في أواخر أغسطس الجاري، لتقترب عند أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع، حيث عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الآمال في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

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أسعار الفضة عالمياوقال باول في خطابه في جاكسون هول الأسبوع الماضي إن الوقت قد حان لتعديل السياسة وسط تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل، بينما أعرب عن ثقته في أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تخفيف السياسة في سبتمبر، لكن السوق لا تزال منقسمة بشأن حجم أول خفض لأسعار الفائدة.توقعات أسعار الفضةووصلت الفضة تاريخيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، حيث ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 6.01 دولار أمريكي/ أوقية أو 25.30% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.توقعات أسعار الفضة عالمياومن المتوقع أن تتداول الفضة عند 28.94 دولار أمريكي/ أوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن تتداول عند 31.05 دولار في غضون 12 شهرًا.