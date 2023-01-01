ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله

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تحدث الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن الهجرة ومحاولة اغتياله وملفات أخرى، في مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك، الذي عرض أن يتولى دورا في إدارة ترامب الجديدة.

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وكشف ترامب، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشهر الماضي، خلال محادثة نظمها ماسك عبر منصته "إكس"، وقال عن الرصاصة التي أصابت أذنه: "كانت ضربة قوية ولم أشعر بهذه القوة أبدا، وعرفت على الفور أنها كانت رصاصة".وردا على سؤال ماسك حول كيف كان إطلاق النار "بالنسبة لك"، رد ترامب: "لم يكن ممتعا".ومن جانبه، قال ماسك إن جزءا من سبب تأييده لترشح ترامب للرئاسة كان بسبب رد فعل الرئيس السابق على محاولة الاغتيال في بنسلفانيا الشهر الماضي، واصفا ترامب وهو يلوح بقبضتيه بأنه "ملهم بشكل لا يصدق".وذكر ترامب أن أول سؤال طرحه بعد سقوطه كان "كم عدد القتلى؟ لأنه كان هناك حشد ضخم هناك آلاف وآلاف الأشخاص لذلك قلت، كم عدد القتلى؟ لأنني كنت أعلم أن هناك طلقات أخرى يتم إطلاقها".وخلال المحادثة، عرض إيلون ماسك أن يلعب دورا في إدارة ترامب إذا أعيد انتخابه للمساعدة في كبح جماح الإنفاق الحكومي.وقال ماسك: "أعتقد أنه سيكون من الرائع أن يكون لدينا لجنة حكومية تنظر في هذه الأشياء وتضمن إنفاق أموال دافعي الضرائب التي حصلوا عليها بشق الأنفس، بطريقة جيدة، وسأكون سعيدا بالمساعدة في مثل هذه اللجنة".ومن جانبه، ذكر ترامب أنه "سيحب" مشاركة ماسك، مشيرا إلى أن الملياردير "يخفض التكاليف بشكل رائع"، في إشارة إلى تدابير خفض التكاليف التي اتخذها في شركاته.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في مايو أن ماسك وترامب ناقشا دورا محتملا للملياردير في إدارة ترامب إذا أعيد انتخابه، على الرغم من أن ماسك رفض التقرير في ذلك الوقت.في سياق آخر، قال ترامب إن "المهاجرين يأتون إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. إنهم يأتون من دول تقصف إسرائيل بغباء، وهذا أمر فظيع".وأضاف ترامب أن "7 أكتوبر ما كان يجب أن يحدث أبدا - لدينا حكومة معيبة"، وقال إنه في حال فوزه بالانتخابات "فستكون هناك أكبر عملية ترحيل في تاريخ هذا البلد، وليس لدينا خيار آخر. وإلا فلن تكون لدينا دولة"، وفق تعبيره.يذكر أن ماسك اعتذر قبل بدء المحادثة عن تأخر انطلاقها في الموعد الذي أعلن عنه، وزعم أنها تأخرت بسبب هجوم إلكتروني.