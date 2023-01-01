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ترامب يتعرض لحادث أمني خلال إلقائه خطابا أمام أنصاره بولاية بنسلفانيا

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صورة الخبر: ترامب
ترامب

نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن هيئات حماية القانون في ولاية بنسلفانيا أن الأمن اعتقل رجلًا أمس الجمعة لدى محاولته الصعود إلى المنصة خلال إلقاء دونالد ترامب خطابًا أمام أنصاره.


ووفقًا للمجلة الأمريكية، كان ترامب يخطب في أنصاره في مدينة جونستاون عندما قفز الرجل فجأة عبر الحاجز الذي يفصل منطقة التجمع الرئيسة عن القسم المخصص للصحفيين، وكان رد فعل رجال الأمن فوريًا، حيث قاموا بطرح المخالف أرضًا بعد استخدام مسدس الصعق ضده.
وأضافت المجلة أنه تم اعتقال المهاجم، الذي يوصف بأنه "رجل ذو لحية، ويرتدي نظارة شمسية"، دون الكشف عن اسمه أو دوافعه المحتملة. وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراحه لاحقًا.

وقع الحادث في الولاية نفسها التي شهدت محاولة اغتيال ترامب خلال خطابه ضمن حملته الانتخابية في 13 يوليو الماضي.

المصدر: مجلة "نيوزويك" الأمريكية

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