تراجع مفاجئ في سعر طن الاسمنت و الحديد اليوم الجمعة من أرض المصنع

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تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وسط مساعي المستثمرين التعافي من الخسائر الناجمة عن الموجة البيعية العنيفة التي شهدتها الأسواق مستهل الأسبوع الجاري.

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سعر الحديد والاسمنت.. شهدت أسعار مواد البناء الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة من أرض المصنع، تراجعًا، وحقق سعر الطن لـ حديد عز للموزع اليوم نحو 40,700 جنيه، وسجل سعر الطن أسمنت المسلح نحو 2,000 جنيه.وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسمنت والحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية للمستهلك ومن أرض المصنع، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لاسعار الحديد ومواد البناء، واسعار الذهب والعملات وجميع الاسواق المصرية، للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الساحة السعرية بالاسواق، وجاءت أسعار الأسمنت والحديد اليوم على النحو الاتي:أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة– سعر الحديد اليوم في مصروصل سعر الطن من حديد عز للموزع اليوم بنحو 40,700 جنيهوصل سعر الطن من حديد السويس39000 جنيهوصل سعر الطن من حديد مصر ستيل39500 جنيهوصل سعر الطن من حديد بشاي40000 جنيهوصل سعر الطن من حديد المعادي 38,800 جنيه.وصل سعر الطن من حديد العتال 39,000 جنيه.وصل سعر الطن من حديد الجيوشي 39,000 جنيهوصل سعر الطن من حديد العشري 38,800 جنيه.وصل سعر الطن من حديد عطية 39,000 جنيه.وصل سعر الطن من حديد المراكبي 41,000 جنيه.– سعر الأسمنت اليوم في مصر اليوم الجمعةوصل سعر الطن من أسمنت المسلح 2,000 جنيه.وصل سعر الطن من أسمنت وادي النيل 2,220 جنيه.وصل سعر الطن من أسمنت الفهد 2,220 جنيه.وصل سعر الطن من أسمنت السهم 2,270 جنيه.وصل سعر الطن من أسمنت المعلم 2,250 جنيه .