تراجع سعر الدولار واليورو فى مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024

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تراجع سعر الدولار في أول تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 30 مايو 2024 في التعاملات الصباحية، وسجل أعلى سعر في بنك أبوظبي الإسلامي مصر.



وسجل على مدار الأسابيع الماضية تراجعا في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها ويقترب من 46 جنيها.



وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد أن رفع سعر الفائدة 8% على مرحلتين في شهري فبراير ومارس الماضيين.

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