تراجع أسعار النفط مع زيادة ضعف الطلب نتيجة حصار ليبيا

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النفط.. تراجعت أسعار خام برنت في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء الموافق 3 سيتمب، بالتزامن مع مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين الذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الخام بسبب تأثير الحصار على منشآت إنتاج النفط في ليبيا.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 77.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش.. بحسب وكالة "رويترز".وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، التي لم تسجل تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 28 سنتا عن إغلاق الجمعة عند 73.55 دولار.وقال وارن باترسون من آي إن جي "يظل النفط تحت الضغط في ظل استمرار المخاوف بشأن الطلب الصيني، ولم يكن من الممكن أن تساعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في تخفيف هذه المخاوف".كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس، وأمس سجلت الصين أول انخفاض في طلبات التصدير الجديدة في ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة لها هذا العام.وقال باترسون "من الواضح أن هذه التوترات في الطلب تعوض أكثر من مجرد انقطاع الإمدادات من ليبيا".انخفاض إنتاج النفط في ليبيا للنصففيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها أجرت محادثات أمس لحل نزاع بشأن السيطرة على البنك المركزي والذي أدى إلى حصار أهم سلعة في البلاد، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط إلى أقل من نصف مستواه المعتاد.وقالت الأمم المتحدة إن الفصائل المتنافسة توصلت إلى مسودة اتفاق وتهدف إلى التوقيع عليها اليوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.أوبك+ تزيد من إنتاجها 180 ألف برميل يومياومن المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركات التابعة لها، المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهي الخطة التي قال مصادر في الصناعة إنها من المرجح أن تمضي قدما بغض النظر عن مخاوف الطلب.وأظهر مسح أجرته رويترز أمس أن إنتاج النفط العالمي الشهر الماضي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يناير.وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم مساء أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن لكنهما لم تلحق بهما أضرار كبيرة، وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم.كما أوقفت مصفاة غازبروم نفط الروسية في موسكو عملياتها في إحدى وحداتها لإجراء إصلاحات، واندلع حريق يوم الأحد بعد ضربة بطائرة بدون طيار في المصفاة التي عالجت 11.6 مليون طن من النفط الخام العام الماضي.