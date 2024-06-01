تراجع أسعار الفراخ 9 جنيهات في الأسواق اليوم

أسعار الدواجن اليوم
أعلنت بورصة الدواجن تراجع الفراخ البيضاء 9 جنيهات للكيلو خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجلت نحو 88 جنيهًا في المزرعة مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 96 جنيهًا في المزرعة، وتباع الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق بنحو 98 جنيهًا للمستهلك.
تراجع الفراخ البيضاء اليوم
ويشهد موسم عيد الأضحى تراجعا في القوة الشرائية للفراخ البيضاء في حين يتزايد الطلب على شراء اللحوم الحمراء بسبب شعيرة الأضاحي التي يكثر شرائها في أيام عيد الأضحى.
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