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تراجع أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق المصرية.. الطن وصل كام؟

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صورة الخبر: أسعار الحديد
أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، تراجعًا مفاجئا، على مستوى الشركات والمصانع، ومن أبرز هذه الشركات، الحديد الاستثماري وحديد عز، وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة نحو 39383 جنيها للطن الواحد، سعر بيع للمستهلك، بتراجع قيمته لنحو 1078 جنيها في الطن الواحد مقارنة بسعر الحديد أمس.

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وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية للمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لاسعار الحديد ومواد البناء، واسعار الذهب والعملات وجميع الاسواق المصرية، للوقوف على أخر التطورات التي تسجد على الساحة السعرية بالاسواق مع تثبيت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي المصري أمس الخميس، وجاءت أعسار الحديد اليوم بعد التراجع على النحو الاتي:

أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة في مصر


الحديد الاستثماري
سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 39383 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 1078 جنيها في الطن الواحد مقارنة بسعر الحديد أمس.



حديد عز

في حين سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 41400 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 645 جنيها في الطن الواحد مقارنة بسعر الحديد أمس.



أسعار الحديد اليوم عالميا

جاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية كالتالي:



متوسط سعر البليت: 500 دولارا.



متوسط سعر الحديد الخام: 110 دولارات.



متوسط سعر حديد التسليح: 510 دولارات.

المصدر: الوفد

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