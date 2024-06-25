تراجع أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق المصرية.. الطن وصل كام؟

أسعار الحديد اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، تراجعًا مفاجئا، على مستوى الشركات والمصانع، ومن أبرز هذه الشركات، الحديد الاستثماري وحديد عز، وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة نحو 39383 جنيها للطن الواحد، سعر بيع للمستهلك، بتراجع قيمته لنحو 1078 جنيها في الطن الواحد مقارنة بسعر الحديد أمس.2وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية للمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لاسعار الحديد ومواد البناء، واسعار الذهب والعملات وجميع الاسواق المصرية، للوقوف على أخر التطورات التي تسجد على الساحة السعرية بالاسواق مع تثبيت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي المصري أمس الخميس، وجاءت أعسار الحديد اليوم بعد التراجع على النحو الاتي:
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