تدهور الوضع الإنساني بالسودان.. الأمم المتحدة تصدر تحذيراً عاجلاً



كارثة إنسانية في السودان كارثة إنسانية في السودان



عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن الأوضاع السودانية الصعبة التي تؤثر على الشعب الذي يواجه خطر المجاعة بسبب الصراعات المسلحة وتغير المناخ.

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وحذرت الأمم المتحدة من الكارثة الإنسانية التي يشهدها السودان الغارق في الحرب والتي تهدد المنطقة بأسرها، حيث أكد تقرير أممي تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور.وأشار التقرير إلى أن الحرب أدخلت مخيم زمزم، الذي يؤوي 400 ألف من السودانيين المهجرين والقريب من مدينة الفاشر المحاصرة، في المجاعة.كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من خطر المجاعة وتفشى الأمراض الذي يهدد حياة الملايين من أطفال السودان. وفي السياق ذاته، دعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ساندي ماكين، إلى توسيع إمكانية الوصول الإنساني للمساعدات بهدف إيقاف المجاعة التي ترسخت في شمال دارفور.وتشير تقديرات أممية إلى أن نحو 26 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي سقطوا في خضم صراع طاحن يزيد من صعوبة إنقاذهم.