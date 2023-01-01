تدمج شركة Amazfit نموذج GPT-4o في ساعاتها الذكية



Amazfit Amazfit

أعلنت شركة Amazfit إطلاق تحديث Zepp OS 4، الذي يقدم عدة مزايا جديدة لساعاتها الذكية، مثل إدماج نموذج GPT-4o المتعدد الوسائط واللغات من شركة OpenAI.



ويتوفر التحديث الجديد للعديد من ساعات Amazfit الذكية من مختلف الفئات، مثل Cheetah و Balance و Active و Falcon و T-Rex Ultra.



ويمكّن تحديث Zepp OS 4 المستخدمين من التحكم الصوتي في الساعات باللغتين الإنجليزية والألمانية، وتقول الشركة إنها تخطط لدعم لغات أخرى مثل الفرنسية، والبرتغالية، والكورية، واليابانية، والإسبانية، والإيطالية في وقت لاحق من العام الجاري.

قد يعجبك أيضا...

ويتوفر تحديث Zepp OS 4 حاليًا للساعات المؤهلة التي تعمل بإصدار 3.5 من النظام.ويتيح التحديث مساعد Zepp Flow الذي يمكن من خلاله إجراء المكالمات عبر البلوتوث، والرد على رسائل واتساب بسهولة دون استخدام اليدين، وذلك بفضل التكامل مع نموذج GPT-4o الجديد، والقدرات الجديدة التي يضيفها للساعات.ويقدم تحديث Zepp OS 4 العديد من المزايا الأخرى مثل التحكم في مكبرات الصوت من شركة Sonos أو كاميرات الحركة من شركة DJI.ومع ذلك، تتطلب هذه المزايا الجديدة أن يكون الجهاز متوافقًا مع تطبيق Amazfit، كما يضيف التحديث الأخير ميزة العرض الليلي في شاشة الساعات، وهي ميزة موجودة في ساعة آبل وتش ألترا.ويقدم التحديث أيضًا مجموعة واسعة من المزايا المتاحة في نظام إدارة المزايا الصحية Zepp Health لمجموعة كبيرة من المستخدمين حول العالم، وسيبدأ إطلاقه خلال شهر يوليو الجاري، وفقًا لما أعلنته الشركة.