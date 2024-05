تدرس EA استخدام الإعلانات في الألعاب

EA EA

تتمتع EA بتاريخ طويل في محاولة الحصول على أموال إضافية من اللاعبين بعد شراء اللعبة، ويبدو الآن أن الشركة تعمل بجد على الجيل القادم من الإعلانات داخل الألعاب التقليدية التي يشتريها اللاعبون.



واعترف أندرو ويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة، بذلك خلال إعلان أرباح الربع الرابع عندما سأله أحد المحللين عن فرصة إدراج إعلانات ديناميكية عبر الألعاب التقليدية.



وقال ويلسون إن EA تعمل على ذلك، مضيفًا أن الإعلان يتمتع بفرصة ليكون محركًا هادفًا للنمو للشركة، وأن الشركة لديها فرق داخلية تبحث الآن في كيفية تنفيذ استخدامات مدروسة للغاية داخل تجارب الألعاب.

وناقشت EA إمكانية إدماج الإعلانات في الألعاب، ويبدو أن الشركة تخطط لإدراج الإعلانات الديناميكية، وهي تقنية تعرض المحتوى الإعلاني بذكاء بناءً على عادات المستخدم واهتماماته وبياناته التاريخية.وفي عام 2021، قالت EA إنها ليس لديها خطط للإعلان داخل اللعبة، مع أن ويلسون تراجع عن ذلك التصريح في شهر مايو 2022 عبر القول إن الإعلان له مكان في ألعاب الفيديو إذا نفذ بطريقة جيدة.وليس من الواضح بعد كيف يمكن أن يبدو إدماج الإعلانات في ألعاب EA.ومن الناحية التاريخية، لم يكن الإعلان في ألعاب EA أمرًا جديدًا، إذ أدمجت الشركة في وقت مبكر من عام 1994 اللوحات الإعلانية واللافتات الخاصة بعلامات تجارية، مثل باناسونيك وأديداس، في FIFA International Soccer.وواجهت EA عددًا قليلًا من حالات الإعلانات السيئة داخل اللعبة. وفي عام 2020، وضعت الشركة إعلانات داخل اللعبة بوضع ملء الشاشة للبرنامج التلفزيوني The Boys in UFC 4.وتذمرت قاعدة لاعبيها، وخاصة أن الإعلان عطل اللعبة. وأدى رد الفعل العنيف إلى إزالة EA الإعلان بعد مدة وجيزة.ويعد بعض اللاعبين الإعلانات بمنزلة إلهاء، مع أن الآخرين يقبلونها طالما أنها موضوعة بصورة غير مزعجة ولا تحظر المحتوى داخل اللعبة أو تقاطع طريقة اللعب.ويؤدي الإعلان دورًا مهمًا في تمويل الألعاب المجانية وألعاب الهاتف المحمول، مع أنه غالبًا ما يواجه انتقادات في الألعاب الكبيرة وألعاب المنصات.وتعد لعبة Call of Duty Modern Warfare 3 من مايكروسوفت مثالًا على كيفية تفاعل اللاعبين السلبي مع الإعلانات عندما تكون متطفلة.وفي شهر ديسمبر 2023، عرض على لاعبي إكس بوكس إعلان للعبة بوضع ملء الشاشة، مما أدى إلى العديد من التعليقات السلبية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وتعد الإعلانات داخل الألعاب تطورًا طبيعيًا للإعلانات، وخاصة أنه من المتوقع أن تنمو صناعة الألعاب إلى 583 مليار دولار بحلول عام 2030.