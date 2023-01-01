تدخل Blackview عالم الهواتف القابلة للطي بجهاز مميز

بدأت Blackview بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على ميزات ومواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف القابلة للطي.
يأتي هاتف Hero 10 بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (169/75.5/8.1) ملم، وزنه 198 غ.
وشاشته الأساسية أتت Foldable AMOLED، مقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (390/390) بيكسل.
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