تدخل حكومي يلوح في الأفق لحل أزمة انسحاب الزمالك من الدوري



الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة



لا يزال الجدل مُثارًا حول موقف نادي الزمالك بعد قراره الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد هزيمته من المصري في الجولة 26.



تدخل وزير الشباب والرياضة وديا لإقناع الزمالك بالمشاركة في القمة

كشف مصدر خاص بالشباب والرياضة عن محاولات ودية من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاقناع مجلس الزمالك بالتراجع عن فكرة الانسحاب من المباريات المقبلة والمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي.



وأكد المصدر أن وزير الشباب والرياضة تدخل بشكل شخصي لحل الازمة من خلال محادثات هاتفية مع مسؤولي نادي الزمالك لحل الأمر والتراجع عن فكرة المشاركة في القمة.

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أسباب انسحاب الزمالك:أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يوضح فيه أسباب قراره الانسحاب:عدم استكمال جميع الفرق مباريات الدور الأول: حيث لم تلعب بعض الفرق نفس عدد المباريات، مما يخلق ظلمًا رياضيًا، حسب وجهة نظر الزمالك.وجود شائعات حول تدخلات في مواعيد المباريات لصالح بعض الفرق المنافسة.مطالب الزمالك:يشترط الزمالك عودته إلى الدوري بتحقيق مطالب محددة، تشمل:فتح تحقيق فوري في أحداث مباراته مع المصري.إعادة ترتيب مباريات الدور الأول بحيث تلعب جميع الفرق نفس العدد من المباريات.ضمان نزاهة وشفافية المسابقة.تصريحات المتحدث الرسميأوضح أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عددًا من مطالب النادي، مؤكدًا رفض الفريق خوض أي مباراة جديدة قبل إتمام مباريات الدور الأول بأكملها. جاء هذا التصريح في بيان رسمي نشره سالم عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكد أن النادي لم يتراجع عن مطالبه المذكورة في البيان الرسمي، نافيًا جميع الشائعات التي تحدثت عن تراجع مجلس إدارة النادي.مطالب الزمالكتضمنت مطالب نادي الزمالك فتح تحقيق شامل في أحداث مباراته مع المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بعدالة توزيع المباريات والتحكيم. النادي شدد على ضرورة احترام حقوقه والمساواة في التعامل مع جميع الفرق المشاركة في الدوري.