تخفيض يصل لـ100 ألف جنيه لأسعار GS3 .. تفاصيل

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تراجعت الاسعار الرسمية للسيارة GS3 "إمزوم EMZOOM" المقدمة من شركة GAC داخل السوق المصري، وشملت هذه التخفيضات جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.



وشهدت الفئة الأولى من السيارة GAC GS3 "إمزوم EMZOOM" تراجعًا بقيمة قدرها 90 ألف جنيه، بينما انخفضت اسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 100 ألف جنيه وواصلت الفئة الثالثة التخفيضات بقيمة قدرها 70 ألف جنيه، و60 ألف جنيه تخفيض لاسعار الفئة الرابعة.



القدرات الفنية للسيارة GAC GS3 EMZOOM موديل 2024



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تأتي سيارة GAC GS3 EMZOOM موديل 2024 بقدرات فنية تتضمن محرك سعة 1500 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 177 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات DSG مكون من 7 غيارات.ابعاد السيارة GAC GS3 EMZOOM موديل 2024الطول الكلي 4446 مم.العرض الكلي 1850 مم.الارتفاع الكلي 1600 مم.طول قاعدة العجلات 2650 مم.سعة خزان الوقود 47 لتر.الأسعار الرسمية للسيارة GAC GS3 EMZOOM موديل 2024 في السوق المصري بعد التخفيضاتالفئة الأولى GS موديل 2024 بسعر 1,090,000 جنيه.الفئة الثانية GB موديل 2024 بسعر 1,150,000 جنيه.الفئة الثالثة GL موديل 2024 بسعر 1,250,000 جنيه.الفئة الرابعة R-Style موديل 2024 بسعر 1,350,000 جنيه.