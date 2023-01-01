تخفيض يصل لـ100 ألف جنيه لأسعار GS3 .. تفاصيل

تراجعت الاسعار الرسمية للسيارة GS3 "إمزوم EMZOOM" المقدمة من شركة GAC داخل السوق المصري، وشملت هذه التخفيضات جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.
وشهدت الفئة الأولى من السيارة GAC GS3 "إمزوم EMZOOM" تراجعًا بقيمة قدرها 90 ألف جنيه، بينما انخفضت اسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 100 ألف جنيه وواصلت الفئة الثالثة التخفيضات بقيمة قدرها 70 ألف جنيه، و60 ألف جنيه تخفيض لاسعار الفئة الرابعة.
القدرات الفنية للسيارة GAC GS3 EMZOOM موديل 2024
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