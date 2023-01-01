تخفيض هائل على سعر سياره كيا سورينتو في السوق المحلي



كيا سورينتو كيا سورينتو

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا في مصر، أعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT خلال الفترة الماضية عن قائمة سعرية لجميع سياراتها في السوق المحلي، ومن ضمنهم كيا سورينتو 2023 التي تتميز بأنها من السيارات الهجينة، حيث أعلن الوكيل عن أحدث أسعار للسيارة كالتالي بعد تقديم تخفيض هائل على هذا الموديل:



- فئة Highline (غير متاحة حاليا).



- فئة Topline بسعر 3 مليون و199 ألف و900 جنيه (بعد تخفيض 550 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن سورينتو يتم طرحها محليا بمحرك هجين يضم محرك كهربائي ومحرك بنزين أخر مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 230 حصان و350 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا النظام الهجين بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي) وأيضا للعجلات الأربعة (دفع كلي) عند تشغيل المحركين معا.وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- فتحة سقف بانوراميه.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مكابح يد كهربائية.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- شاحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- أنظمة متعددة للقيادة.- عجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدامات.- فرش داخلي من الجلد.