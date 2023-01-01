تخفيض كبير على سعر سياره سوبارو كروس تريك موديل 2024 في مصر



سوبارو كروس تريك سوبارو كروس تريك

شهدت الفترة الماضية تقديم سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) تخفيض كبير على سعر موديل 2024 الجديد كليا من سيارتها كروس تريك، والذي يتم إطلاقه بفئة واحدة فقط بدلا من 3 فئات مثل الموديل السابق، وكان السعر الجديد لموديل 2024 من السيارة كالتالي بعد التخفيض:



- فئة لكشري بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه (بعد تخفيض 145 ألف جنيه).



ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي، وتبلغ قوة هذا المحرك 156 حصان، بينما يصل عزمه إلى 196 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

قد يعجبك أيضا...

أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة مع هذا الموديل فتشمل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- نظام المكابح ABS المانع للإنزلاق.- نظام المكابح EBD لتوزيع قوة المكابح أوتوماتيكيا.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة الجر.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مكابح يد كهربائية.- شاشة وسطية 11.6 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- فتحة سقف.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- زجاج داكن.- بلوتوث.- نظام لتلقي الأوامر الصوتية من السائق.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.