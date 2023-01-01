تخفيض كبير على سعر سياره سوبارو كروس تريك موديل 2024 في مصر

شهدت الفترة الماضية تقديم سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) تخفيض كبير على سعر موديل 2024 الجديد كليا من سيارتها كروس تريك، والذي يتم إطلاقه بفئة واحدة فقط بدلا من 3 فئات مثل الموديل السابق، وكان السعر الجديد لموديل 2024 من السيارة كالتالي بعد التخفيض:
- فئة لكشري بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه (بعد تخفيض 145 ألف جنيه).
ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي، وتبلغ قوة هذا المحرك 156 حصان، بينما يصل عزمه إلى 196 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).
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