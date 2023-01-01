تخفيض كبير على سعر سياره جيلي GX3 برو 2024

شهدت الفترة الماضية تقديم تخفيض رسمي من الوكلاء على أسعار موديل 2024 من سيارة جيلي GX3 برو، والتي تنتمي لفئة مركبات SUV، وهي متاحة محليا بفئة واحدة فقط تم ذكر سعرها الأحدث كالتالي:
- فئة واحدة فقط بسعر 860 ألف جنيه (بعد تخفيض 140 ألف جنيه).
ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي، وهو بقوة 103 حصان و140 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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