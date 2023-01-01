تخفيض على سعر الفئة الوحيدة من سياره سوبارو فورستر موديل 2024 في مصر



سوبارو فورستر سوبارو فورستر

شهدت الفترة الماضية تقديم سوبارو مصر (أبو غالي موتورز) تخفيض رسمي على سعر الفئة الوحيدة المتاحة محليا من سيارتها سوبارو فورستر 2024، والتي أصبح سعرها الجديد كالتالي بعد التخفيض:



- فئة وحيدة بسعر 2 مليون و599 ألف جنيه (بعد تخفيض 96 ألف جنيه).



ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي، وتبلغ قوة هذا المحرك 156 حصان، بينما يصل عزمه إلى 196 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

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أما بالنسبة لأهم التجهيزات المتاحة مع هذا الموديل فتشمل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- نظام المكابح ABS المانع للإنزلاق.- نظام المكابح EBD لتوزيع قوة المكابح أوتوماتيكيا.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة الجر.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مكابح يد كهربائية.- شاشة وسطية 11.6 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- فتحة سقف.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- زجاج داكن.- بلوتوث.- نظام لتلقي الأوامر الصوتية من السائق.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.