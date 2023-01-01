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تخفيض عدد المباريات.. حازم إمام يكشف الشكل المقترح للدورى الجديد

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صورة الخبر: حازم إمام نجم الزمالك السابق
حازم إمام نجم الزمالك السابق

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة إن هناك اجتماعا مرتقبا سيجمع بين رابطة الأندية المحترفة والأندية للاتفاق على شكل الدورى في الموسم الجديد،موضحاً أن موعده سيكون الأسبوع المقبل.

أكد حازم إمام خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وطلائع الجيش،أن من الممكن أن يكون الشكل الجديد للدوري المصري، خوض كل فريق 27 جولة فقط، من أجل إنهاء الموسم في وقت مبكر ليتم تقليص عدد مباريات الأندية حيث يخوض كل فريق حاليا 34 مباراة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف عضو اتحاد الكرة عن أمنيته في الموسم المقبل أن تصل رابطة الأندية مع الأندية إلى حل خاصة بعد شكوى الأندية والمدربين من ضغط المباريات .

المصدر: youm7

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