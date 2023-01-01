تخفيض رسمي على أسعار سياره هافال H6 موديل 2024 في مصر



هافال H6 هافال H6

شهدت الفترة الماضية إعلان الوكيل المحلي لسيارات هافال الصينية (مجموعة جي بي غبور أوتو) عن تخفيض رسمي كبير على أسعار موديل 2024 من سيارة هافال H6 التي تنتمي لفئة SUV في السوق المصري، حيث تعتبر هذه السيارة من أبرز المركبات الصينية المتاحة في السوق المحلي، وذلك لتعدد الكماليات والتجهيزات المقدمة مع هذا الموديل، كما أنها تتميز بأنها أغلى سيارة من هافال في السوق المصري.



ويتم تقديم هذا الموديل بالأسعار التالية بعد التخفيض:



- فئة أولى بسعر 1 مليون و360 ألف جنيه (بعد تخفيض 100 ألف جنيه).

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- فئة ثانية بسعر 1 مليون و480 ألف جنيه (بعد تخفيض 100 ألف جنيه).- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و510 ألف جنيه (بعد تخفيض 100 ألف جنيه).- فئة رابعة بسعر 1 مليون و640 ألف جنيه (بعد تخفيض 80 ألف جنيه).وتحمل الفئات الأربعة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.وتشمل الكماليات المقدمة مع هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن وثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مثبت سرعة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- سنسور ضوء ومطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج خلفي داكن.- مصابيح LED أمامية وخلفية.- فتحات تكييف خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات بنظام لتغيير السرعة.