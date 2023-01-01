تخفيض رسمي على أسعار الشكل الجديد من سياره جيلي كولراي 2024



جيلي كولراي 2024 جيلي كولراي 2024

أعلنت شركة أوتو موبيلتي الوكيل الجديد لسيارات جيلي في مصر عن تقديم تخفيضات سعرية على موديل 2024 من سيارتها جيلي كولراي نسخة فيس ليفت بالسوق المحلي، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للسيارة كالتالي:



- فئة كومفورت بسعر1 مليون و210 ألف جنيه (بعد تخفيض 140 ألف جنيه).



- فئة بريميوم بسعر 1 مليون و290 ألف جنيه (بعد تخفيض 145 ألف جنيه).

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- فئة سبورت بسعر 1 مليون و435 ألف جنيه (بعد تخفيض 150 ألف جنيه).- فئة سبورت بلس بسعر 1 مليون و500 ألف جنيه (بعد تخفيض 160 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي يتصل بشاحن توربيني، وهو بقوة 172 حصان و290 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل الحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم الكماليات الأساسية المتاحة بالسيارة فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مثبت سرعة.- نظام التحكم في الجر TCS.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية LED نهارية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- إشارات LED بالمرايات الجانبية.- 4 منافذ عوادم خلفية.- فرش داخلي من القماش الأسود.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا في 6 اتجاهات.- شاشة رقمية 3.5 بوصة لعدادات السيارة.- نظام Start/Stop لإيقاف وتشغيل المحرك بضغطة زر.- شاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- منافذ يو اس بي أمامية وخلفية لشحن الهواتف.