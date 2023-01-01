تخفيض جديد على سعر سياره جيلي GX3 برو 2024

شهدت الفترة الماضية تقديم تخفيض رسمي جديد من الوكلاء على أسعار موديل 2024 من سيارة جيلي GX3 برو، والتي تنتمي لفئة مركبات SUV، وهي متاحة محليا بفئة واحدة فقط تم ذكر سعرها الأحدث كالتالي بعد التخفيض الجديد (التخفيض السابق كان في ابريل بقيمة 140 ألف جنيه):
- فئة واحدة فقط بسعر 780 ألف جنيه (بعد تخفيض 80 ألف جنيه).
ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي، وهو بقوة 103 حصان و140 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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