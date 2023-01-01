تخفيض أسعار الشكل الجديد من سياره أوبل كورسا في السوق المصري



أوبل كورسا أوبل كورسا

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، بدأت شركة المنصور للسيارات مؤخرا في الإعلان عن تخفيض رسمي على سعر نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من أوبل كورسا موديل 2024 المتاحة في السوق المحلي، والتي تعتبر أصغر سيارة هاتشباك جديدة يتم تقديمها من بين سيارات أوبل في مصر، حيث تم تقديم هذا الموديل بالأسعار التالية بعد التخفيض:



- فئة GS-Line بسعر 1 مليون و250 ألف جنيه (بعد تخفيض 50 ألف جنيه).



ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

قد يعجبك أيضا...

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل من أوبل كورسا التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كاميرا خلفية.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- مثبت ومحدد سرعة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام للتعرف على إشارات المرور وعلامات السرعة المحددة على الطريق.- سنسور ضوء ومطر.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- قفل مركزي للأبواب.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- زجاج كهربائي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات ومدخل USB.- فرش داخلي من القماش والجلد.- سقف ومرايات جانبية باللون الأسود.- مكابح يد كهربائية.