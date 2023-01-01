تخفيضات على أسعار موديل 2024 من سياره بيستون B70S الجديدة



بيستون B70S بيستون B70S

شهدت الفترة الماضية تقديم أول تخفيض منذ شهر ديسمبر الماضي على أسعار موديل 2024 من سيارة بيستون B70S التي تنتمي لفئة سيارات SUV وتقدمها شركة مصر حلوان (وكيل سيارات بيستون في مصر)، حيث أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة ديلوكس بسعر 1 مليون و219 ألف جنيه (بعد تخفيض 106 ألف جنيه).



- فئة بريميوم بسعر 1 مليون و259 ألف جنيه (بعد تخفيض 126 ألف جنيه).

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- فئة ليموزين بسعر 1 مليون و299 ألف جنيه (بعد تخفيض 156 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 169 حصان وعزم 258 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل الآتي:- 4 وسائد هوائية- نظام ثبات إلكتروني- أنظمة المكابح ABS وEBD- نظام التحكم في الجر- مقاعد من الجلد والقماش- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً في أربع اتجاهات- مداخل USB- مخرج 12 فولت أمامي وخلفي- نظام صوتي يضم 6 سماعات