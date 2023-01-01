تخفيضات على أسعار سياره سوبارو "كروس تريك" 2024 تصل لـ 200 ألف جنيه خلال مايو

خلال شهر فبراير الماضي كان قد تم الإعلان عن تدشين الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "كروس تريك Crosstrek" موديل 2024 في السوق المصري والتي عُرفت في وقت سابق باسم XV، وقد حصلت اليوم على تخفيضات جديدة بقيمة 200 ألف جنيه حيث أعلنت مجموعة أبوغالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة "سوبارو Subaru"، عن قائمة الأسعار الجديدة لشهر مايو وبها تراجع سعر أعلى فئة وهي Luxury (الوحيدة المتاحة لها)، من 2,550,000 إلى 2,350,000 جنيه.
منظومة القوة
تعتمد "كروس تريك إكس ?ي" على محرك سعته 2.0 لترًا بقوة 156 حصان وأقصى عزم دوران 196 نيوتن متر، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي لتتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.5 ثواني، فيما تصل السرعة القصوى إلى 198 كم/س.
أنظمة السلامة
تم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:
• وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية وعند ركبة السائق
• فرامل مانعة للانغلاق ABS
• فرامل يد إلكترونية EPB
• مثبت سرعة تكيفي
• نظام تحكم عند نزول منحدر HDC
• خاصية التعليق التلقائي Auto Hold
• تحكم ديناميكي في السيارة VDC
• كاميرا خلفية
• مؤشر لحزام الأمان
• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer
• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX
(فرامل قبل وقوع اصطدام، توجيه تلقائي عند الطوارئ، التحكم في البقاء وسط الحارة المرورية، منع الخروج عن الحارة المرورية، التعامل بدواسة الوقود قبل وقوع اصطدام، فرامل أوتوماتيك عكسية).
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