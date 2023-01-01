تخفيضات على أسعار سياره سوبارو "كروس تريك" 2024 تصل لـ 200 ألف جنيه خلال مايو



سوبارو "كروس تريك سوبارو "كروس تريك

خلال شهر فبراير الماضي كان قد تم الإعلان عن تدشين الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "كروس تريك Crosstrek" موديل 2024 في السوق المصري والتي عُرفت في وقت سابق باسم XV، وقد حصلت اليوم على تخفيضات جديدة بقيمة 200 ألف جنيه حيث أعلنت مجموعة أبوغالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة "سوبارو Subaru"، عن قائمة الأسعار الجديدة لشهر مايو وبها تراجع سعر أعلى فئة وهي Luxury (الوحيدة المتاحة لها)، من 2,550,000 إلى 2,350,000 جنيه.



منظومة القوة

تعتمد "كروس تريك إكس ?ي" على محرك سعته 2.0 لترًا بقوة 156 حصان وأقصى عزم دوران 196 نيوتن متر، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي لتتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.5 ثواني، فيما تصل السرعة القصوى إلى 198 كم/س.



أنظمة السلامة

تم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:

• وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية وعند ركبة السائق

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• فرامل يد إلكترونية EPB

• مثبت سرعة تكيفي

• نظام تحكم عند نزول منحدر HDC

• خاصية التعليق التلقائي Auto Hold

• تحكم ديناميكي في السيارة VDC

• كاميرا خلفية

• مؤشر لحزام الأمان

• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

(فرامل قبل وقوع اصطدام، توجيه تلقائي عند الطوارئ، التحكم في البقاء وسط الحارة المرورية، منع الخروج عن الحارة المرورية، التعامل بدواسة الوقود قبل وقوع اصطدام، فرامل أوتوماتيك عكسية).

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التجهيزات الخارجية والداخليةمصابيح أمامية أوتوماتيك، ضبط مستوى الإضاءة الأمامية الـ LED (أوتوماتيك)، رشاشات لغسل المصابيح الأمامية، مساعد للضوء العالي، مصابيح ضباب أمامية LED، حساسات مطر، أغطية بلاستيك على جانبي المصد الأمامي، مرايا الأبواب بخاصية طي كهربائي، مصابيح انعطاف LED، مصابيح خلفية LED مركبة، مصابيح ضباب خلفية LED، قضبان سقف (لون أسود)، سبويلر سقف، جنوط مقاس 18 بوصة، عجلة احتياطي، إضاءة بشنطة الأمتعة، عدد (4 خطاف تثبيت) بشنطة الأمتعة، صندوق تخزين أسفل أرضية الشنطة، معدات تصليح العجلات..دخول بدون مفتاح، زر تشغيل/إيقاف المحرك، زجاج بحماية من الأشعة فوق البنفسجية UV، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع بتحكم صوتي، عجلة القيادة قابلة للضبط والإمالة، بدالات نقل سرعة في عجلة القيادة، مزيل ضباب كهربي للزجاج الخلفي مع موقت، شاشة HD مقاس 11.6 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة LCD مقاس 4.2 بوصة داخل لوحة العدادات، نظام صوت مكون من 6 سماعات، بلوتوث، نظام أوامر صوتية، فتحات USB أنواع A و C..عجلة القيادة مكسوة بالجلد مع خياطة فضية، مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد، فرش مقاعد (جلد)، ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 10 اتجاهات مع دعم لمنطقة أسفل الظهر، مرآة تجميل داخل حاجب الشمس بغطاء وإضاءة لركاب المقاعد الأمامية، جيب حافظة في ظهر مقعد الراكب الأمامي، مسند ذراع وسطي للمقاعد الخلفية مع حامل أكواب، طي المقاعد الخلفية 40/60، فتحات USB أنواع A و C خلف صندوق الكونسول الوسطي، شاحن لاسلكي للهواتف، دواسات ألومنيوم، فتحة سقف زجاج كهربائية، مرآة داخلية بخاصية مضادة للضوء المبهر.