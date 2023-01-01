تخفيضات رسمية كبيرة على أسعار سياره أوبل جراند لاند 2024



أوبل جراند لاند 2024 أوبل جراند لاند 2024

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، قدمت شركة المنصور للسيارات مؤخرا تخفيضات رسمية كبيرة على أسعار موديل 2024 من سيارتها أوبل جراند لاند في السوق المصري، والتي تنتمي لفئة مركبات SUV وكروس أوفر، ويعتبر هذا الموديل بمثابة نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الحالي من السيارة.



وذكرت الشركة الأسعار الرسمية لهذا الموديل كالتالي بعد التخفيض:



- فئة هايلاين بسعر 1 مليون و700 ألف جنيه (بعد تخفيض 250 ألف جنيه).

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- فئة توبلاين (غير متاحة حاليا).- فئة توبلاين بلس بسعر 1 مليون و850 ألف جنيه (بعد تخفيض 225 ألف جنيه).ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 163 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية ستائرية أمامية وخلفية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- زجاج خلفي وجانبي داكن.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية خلفية.- مثبت ومحدد سرعة.- سنسور مطر.- سنسور لتشغيل المصابيح الأمامية.- منفذ يو اس بي.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- فرش داخلي من القماش.- مقعد سائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات يدويا.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- مخرج كهرباء 12 فولت.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية 180 درجة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام للتعرف على اشارات المرور.