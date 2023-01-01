تخفيضات رسمية على سياره رينو ميجان في السوق المحلي



رينو ميجان رينو ميجان

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة EIM وكيل شركة رينو الفرنسية في مصر لتخفيضات سعرية على سيارتها ميجان في السوق المصري، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:



- فئة فيجن بسعر 1 مليون و99 ألف جنيه (بعد تخفيض 191 ألف جنيه).



- فئة داينامك بسعر 1 مليون و300 ألف جنيه (بعد تخفيض 75 ألف جنيه).

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- فئة سيجنتشر وينتر باك بسعر 1 مليون و400 ألف جنيه (بعد تخفيض 75 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر بسعر 1 مليون و410 ألف جنيه (بعد تخفيض 30 ألف جنيه).- فئة داينامك (محرك تربو) بسعر 1 مليون و420 ألف جنيه (بعد تخفيض 30 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر فتحة سقف (محرك تربو) بسعر 1 مليون و480 ألف جنيه (بعد تخفيض 50 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر وينتر باك (محرك تربو) بسعر 1 مليون و500 ألف جنيه (بعد تخفيض 80 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر (محرك تربو) بسعر 1 مليون و510 ألف جنيه (بعد تخفيض 80 ألف جنيه).- فئة سيجنتشر بلس (محرك تربو) بسعر 1 مليون و650 ألف جنيه (بدون تغيير).جدير بالذكر أن الفئات من الأولى إلى الرابعة من السيارة يتم تقديمهم محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للفئات بدءا من الفئة الخامسة فهم مزودين بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1300 سي سي وبقوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم المواصفات والتجهيزات المتاحة مع السيارة فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح ضبابية.- مصابيح أمامية LED نهارية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- نظام تحكم صوتي بعجلة القيادة متعددة الاستخدامات.- بلوتوث.