تخفيضات جديدة على أسعار سياره " بي واي دي F3 " تصل إلي 80 ألف جنيه خلال مايو



بي واي دي F3 بي واي دي F3

كشفت شركة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لسيارات "بي واي دي BYD" الصينية عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارتها السيدان "F3" موديل 2024 بقيمة تراوحت بين 70 ألف جنيه على النسخة المانيوال و80 ألف جنيه على النسخة الأوتوماتيك.



ويشار إلى أن آخر قائمة كان قد تم الإعلان عنها كانت في بداية شهر يناير الماضي وحصلت خلالها السيارة على الزيادة الأولى لها خلال هذا العام 2024 بينما لم يتم الإعلان عن أي قوائم أخرى.



وفقا لقائمة شهر مايو الجديدة أصبحت الأسعار كما يلي:

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?? سعر الفئة الأولى (مانيوال): 520,000 جنيه .?? سعر الفئة الثانية (أوتوماتيك): 600,000 جنيه.منظومة القوةتعتمد بي واي دي F3 على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.عوامل السلامة والأمانوجاءت سيارة بي واي دي F3 في مصر بمجموعة من وسائل الأمان القياسية ومن بينها فرامل مانعة للانزلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية، نظام إنذار للتنبيه عند السرقة، نظام تأمين إضافي لصندوق الأمتعة.التجهيزات الخارجية والداخليةمن الخارج، فستلاحظ وجود مصابيح أمامية أنيقة وخطوط متناسقة وانسيابية بشكل جميل، تم تزويدها بمصابيح للرؤية في الضباب “الشبورة”، ودعامات فولاذية بالأبواب، وزجاج كهرباء أمامي / خلفي، ونظام تأمين إضافي لصندوق الأمتعة، فوانيس خلفية LED فانوس فرامل بالزجاج الخلفي LED وجنوط رياضية ألمونيوم مقاس 15 بوصة، مع مجموعة متنوعة من الألوان المميزة.أما من الداخل ستجد مقصورة بخمسة مقاعد واسعة ومسند ذراع مريح ومساحات تخزين متعددة، وشنطة خلفية واسعة مع إمكانية طي الكراسي الخلفية شبكة أمامية كروم وفوانيس أمامية ذات تصميم عصري.