تخطف لامبورجيني ريفويلتو الأنظار بتعديل مميز .. هل تعرف سعرها؟



لامبورجيني ريفويلتو لامبورجيني ريفويلتو

خطفت السيارة لامبورجيني ريفويلتو، أنظار الحضور في مهرجان جودوود للسرعة 2024 الذي أقيم في المملكة المتحدة، بعض أن ظهرت ضمن الفعاليات بتعديل مميز يعتمد على جنوط VOSSEN الرياضية، بالإضافة إلى عدد من التحسينات الخارجية.

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عرضت السيارة لامبورجيني ريفويلتو في مهرجان جودوود للسرعة 2024 تحديدًا بين 11 و14 يوليو الجاري، ومن أبرز ما يميزها هو اقترابها من الأرض بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى نظام التعليق المستخدم، إضافة إلى الجنوط أيضا.وجاءت السيارة لامبورجيني ريفويلتو بناشر خلفي مدبب باللون الأسود وبشكل رياضي، مع عدد من اللمسات البرتقالية، ومصنوع من الكاربون فايبر، وتظهر تلك اللمسات البرتقالية ضمن منظومة الفرامل، إلى جانب طلاء خارجي مميز، وعتبات جانبية من ألياف الكربون أيضا، مع المقدمة الهجومية التي تمتع بها السيارة.القدرات الفنية لسيارة لامبورجيني ريفويلتو الخارقةتصل السيارة لامبورجيني ريفويلتو إلى سرعة قصوى تقدر بـ 350 كيلومتر/ساعة، أما من ناحية التسارع فتصل من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 2.5 ثانية فقط، بينما تصل إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان.وتأتي هذه القدرات الهائلة في التسارع بفضل المحرك القوي، والذي يعتمد على تقنية هجينة PHEV بعدد 4 محركات، حيث تقدم بمحرك سعة 6500 سي سي 12 سلندر، بقوة 813 حصان، وعزم اقصى للدوران 725 نيوتن متر، إضافة إلى 3 محركات كهربائية مما ينتج قوة إجمالية قدرها 1001 حصان و1062 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات دابل كليتش أوتوماتيك مكون من 8 نقلات.سعر سيارة لامبورجيني ريفويلتويذكر أن السعر العالمي لسيارة لامبورجيني ريفويلتو النسخة القياسية، يبدأ من 608.358 دولارا أمريكيا.