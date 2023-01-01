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تخطط AST SpaceMobile المنافسة لـ Starlink لإطلاق مداري الأسبوع المقبل

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تتخذ شركة AST SpaceMobile خطوة أخرى نحو هدفها المتمثل في توفير شبكة اتصالات متنقلة قائمة على الفضاء - وهي الشبكة التي من شأنها تحويل أي هاتف ذكي قياسي إلى هاتف فضائي، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

أعلنت الشركة أن شبكتها المكونة من خمسة أقمار صناعية تجارية من المقرر إطلاقها في مدار أرضي منخفض في 12 سبتمبر من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

تم تجهيز أقمار BlueBird الخمسة التابعة للشركة بمصفوفات اتصالات تهدف إلى توفير هواتف ذكية قياسية جاهزة بنفس سرعات الصوت والبيانات والفيديو مثل برج النطاق العريض.
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بمجرد دخولها المدار، ستوفر أقمار AST "خدمة النطاق العريض الخلوية غير المستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي أسواق مختارة على مستوى العالم".

يمكن للشبكة السماح للهواتف المحمولة غير المعدلة بالعمل كهواتف فضائية، مما يوفر خيارًا لمستخدمي الهاتف المحمول للتواصل حتى في المناطق ذات التغطية المحدودة لأبراج النطاق العريض، مثل المجتمعات الريفية أو المتنزهات الوطنية.

في البداية، ستركز شبكة BlueBird هذه على خدمة عملاء الاختبار التجريبي من شبكات AT&T وVerizon.
أبرمت AST صفقة مع AT&T في مايو لتقديم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لعملائها.


كما عملت الشركة مع AT&T لإكمال أول مكالمة صوتية ناجحة ثنائية الاتجاه عبر أقمارها الصناعية في أبريل 2023، تلاها اختبار تنزيل بيانات 4G ناجح في يونيو 2023.

المصدر: الوفد

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