تخاريف الذكاء الاصطناعي تثير الجدل..

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كشفت تقارير حديثة، أن ميزة بحث الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أنشأتها شركة جوجل، قدمت إجابات غير دقيقة على الأسئلة، وفقًا لبعض وسائل الإعلام الأمريكية.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الذكاء الاصطناعى أصدر اقتراحات ووصفات لبعض المستخدمين، بخلط غراء غير سام في صلصة البيتزا، عندما سئلوا عن كيفية منع الجبن من الانزلاق، وهو سؤال غير منطقي، وكانت الاجابة أيضا غير منطقية.



وقالت الصحيفة أيضًا، إن الذكاء الاصطناعي قدم إجابات أخرى غير منتظمة، منها مثلا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسلم، وهو في الواقع مسيحي.



هذا وأصدرت وسائل إعلام أخرى تقارير حول مستخدم سأل AI Overview عما إذا كان من الممكن استخدام البنزين لطهي المعكرونة الاسباجيتي بشكل أسرع، فأجاب إنه لا يمكن استخدام البنزين لطهي السباجيتي بشكل أسرع، لكنه يمكن أن يجعل السباجيتي حارة !!.

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من جهتها قالت جوجل لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، إن العديد من الأسئلة كانت "استفسارات غير عادية". وقالت الشركة أيضًا: "نحن نقدر التعليقات".من جانبه أضاف المتحدث باسم شركة جوجل: "إننا نتخذ إجراءات سريعة حيثما كان ذلك مناسبًا بموجب سياسات المحتوى الخاصة بنا، ونستخدم هذه الأمثلة لتطوير تحسينات أوسع نطاقًا لأنظمتنا.