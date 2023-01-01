تحطم 3 سيارات فارهة قرابة المليون دولار..خلال سباق رالي..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور ومقاطع الفيديو، لعدد من السيارات المحطمة، بالاضافة إلى نشوب حريق لاحد سيارات فيراري الشهيرة.



وأظهرت التفاصيل الخاصة بهذا بالمقطع المتداول، أن هذه السيارات تعرضت إلى حادث ضمن بطولة رالي فيراري للسيارات الحديثة فقط والتي تحمل شعار الحصان الواثب فيراري.



وضم السباق عددًا من السيارات المميزة أبرزها النسخة 812 سوبر فاست الشهيرة، والايقونة 296 GTB وغيرها من سيارات فيراري الايطالية والتي تأتي بمظهر رياضي مع قدرات عالية الاداء من ناحية التسارع.

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ويحتوي السباق تحديدًا على 125 سيارة خارقة من نوع فيراري، وبدأت البطولة في في مدينة البندقية الإيطالية لسباق الرالي، ويذكر أن هذا السباق يمتد عبر إيطاليا على مسافة قدرها 1.220 كيلومتر، مع قيمة اشتراك في البطولة قدرها 42.7 ألف يورو.تحطم 3 سيارات فارهة قرابة المليون دولاروعلى الرغم من الاجواء الحماسية لهذا السباق، تعرضت احدى سيارات فيراري طراز 296 للحريق بالجزء الخلفي للسيارة، مع اظهار محاولات لإطفائها، بينما لم تشير أي معلومات حول أسباب الاشتعال أو الحريق المتسبب في هذا الأمر.وكشفت الصور التي تتعلق بحادث رالي سيارات فيراري، تعرض نسختين إلى التحكم بسبب الأحوال الجوية والأمطار، ولم تسطيع الصور أن تكشف مقدار الحطام الخاص بتلك النسخين بعد أن تم تغطيتهم بعيدًا عن العدسات.ويرجع أن هذا الحادث جاء نتيجة فقدان السيطرة على عجلة القيادة بسبب الأمطار، مما تسبب في الاصطدام باحد الحواجز، وبحسب ما كشفت عنه بعض التقارير العالمية أن الاشخاص الضين تعرضوا لهذه الحوادث جميعهم بخير.يذكر أن سيارات فيراري التي تعرت لهذه الحوادث تتراوح أسعارها بين 320 و 360 ألف دولار أمريكي، أي بقيمة أجمالية تتخطى حاجز المليون دولار.