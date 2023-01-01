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تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل خطوة بخطوة

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صورة الخبر: التشيز كيك بالكريم كراميل
التشيز كيك بالكريم كراميل


يعد التشيز كيك من أشهى أصناف الأكلات التي يحبها الشباب والأطفال والكبار، ويمكن تحضيرها في المنزل بتكلفة أقل من المطاعم بكثير.

ونعرض لكم طريقة عمل التشيز كيك بالكريم كراميل، من خلال اتباع خطوات الشيف نجلاء الشرشابي في إعدادها.

مقادير التشيز كيك
2 كوب بسكوت مطحون.
نصف كوب زبدة سايحة.
2 ظرف كريم كراميل.
2 كوب لبن.
3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة.
نصف كوب ماء ساخن.
كوب سكر بودرة.
كوب قشطة .
ربع كيلو جبنة قريش.
طريقة تحضير التشيز كيك بالكريم كراميل
اخلطى البسكوت بالزبدة وضعيه في القالب المخصص، ثم اضغطي عليه وضعيه في الثلاجة حتى يتماسك.

ضعي حلة صغيرة بها لبن على النار وقلبي فيها بودرة الكريم كراميل.

ضعي الكريم كراميل بعد أن يهدأ قليلا في الخلاط ومعه الجبنة والقشطة والسكر البودرة.

أذيبي الجيلاتين في ماء دافئ وضعي عليه خليط الكراميل وقلبيهم جيدا.
صبي الخليط على قوالب التشيز كيك وضعيه في الثلاجة؛ ليتماسك، ثم قدميه.

المصدر: elbalad

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