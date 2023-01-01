تحصنك من المحتالين.. حماية جديدة من Google لهواتف أندرويد

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كشفت شركة جوجل عن مجموعة من الأدوات الجديدة لمكافحة الجرائم لمنع اللصوص من إفراغ حسابك المصرفي.



ويقدم عملاق التكنولوجيا ميزة قفل كشف السرقة الذكية لهواتف أندرويد في وقت لاحق من هذا العام.



وقالت سوزان فراي، نائب رئيس جوجل لشؤون المنتج والثقة والنمو: "إن تعرض الجهاز للسرقة أمر غير متوقع ومرهق، وقد يكون من الصعب التصرف بسرعة في لحظة حدوثه".

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وتابعت قائلة : "لهذا السبب قمنا بإنشاء ميزات يمكنها التعرف تلقائيًا على الإشارات المشبوهة وحماية بياناتك الموجودة على الجهاز بشكل استباقي."وتعد إحدى المشاكل التي يواجهها الناس هي قيام المحتالين بإمساك هواتفهم من أيديهم أثناء سيرهم ببراءة في الشارع، ثم يندفعون بها مفتوحة لمداهمة الحسابات.ويمكن أن تترك الصدمة أيضًا الضحايا عالقين في ما يجب عليهم فعله بعد ذلك في لحظة حرجة، غير مدركين أن المجرم يفعل أكثر بكثير من مجرد سرقة هواتفهم.وتستشعر هذه الخدعة التلقائية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحركة المرتبطة باختطاف الهاتف من يدي الشخص، يليه الاندفاع أثناء ركض اللص أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا به.عندما يتم اكتشاف ذلك، فإنه سيتم قفل شاشتك بحيث لا يمكن الوصول بسهولة إلى بياناتك على الأقل.وتعمل جوجل أيضًا على جعل حياة اللصوص أكثر صعوبة من خلال إضافة حماية أخرى لهواتف أندرويد .إذا حاول المحتال فصل جهاز مسروق لفترات طويلة من الوقت، فسيتم تشغيل قفل الجهاز غير المتصل تلقائيًا لقفل الشاشة، للمساعدة في حماية البيانات الثمينة حتى عندما يكون الجهاز خارج الشبكة.سيكون أندرويد أيضًا قادرًا على اكتشاف العلامات المهمة الأخرى التي تشير إلى أن جهازك قد يكون في الأيدي الخطأ، مثل محاولات المصادقة الفاشلة المفرطة والتي ستؤدي أيضًا إلى قفل الهاتف.هناك تحسين رئيسي آخر قادم إلى القفل عن بعد، والذي ستتمكن قريبًا من تنشيطه ببساطة باستخدام رقم هاتفك وإجراء تحدي أمني سريع باستخدام أي جهاز.وأوضح فراي: "يوفر لك هذا الوقت لاستعادة تفاصيل حسابك والوصول إلى خيارات إضافية مفيدة في Find My Device، بما في ذلك إرسال أمر إعادة ضبط المصنع بالكامل لمسح الجهاز بالكامل".وفي محاولة لجعل هاتفك المسروق غير قابل للبيع، تعمل جوجل على زيادة صعوبة إعادة ضبط المصنع على المجرمين.إذا فرض اللص إعادة ضبط الجهاز المسروق، فلن يتمكن من إعداده مرة أخرى دون معرفة جهازك أو بيانات اعتماد حساب جوجل .وأخيرًا، هناك مساحة خاصة جديدة لإخفاء التطبيقات الحساسة عن الأنظار، والتي يتم قفلها باستخدام رقم تعريف شخصي منفصل.